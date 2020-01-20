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تفاصيل الإعفاءات من غرامات التأخير بالإسكان

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:16 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية، إن تطبيق التيسيرات والإعفاءات من غرامات تأخير الأقساط يشمل كل المدن الجديدة، موضحا أن من عليه متأخرات وسيسددها بالكامل سيعفى من 100% من غرامات التأخير.

وأشار "هلال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن من سيدفع 75% من المتأخرات المتراكمة عليه سيعفى من 70% من الغرامات، ومن سيدفع 50% من المتأخرات سيعفى من 45% من الغرامات، ومن سيدفع 25% من المتأخرات سيعفى من 20% من الغرامات.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية، أن هذا القرار سيسري على الوحدات السكنية والإدارية، والمحلات الإدارية، وقطع الأراضي الصغيرة، والأراضي الصناعية، والفلل، كما سيطبق القرار على من صدر لهم قرار إلغاء الوحدة أو الأرض وتعثر السحب، منوها بأن تلك القرارات ستطبق لمدة 3 شهور فقط.
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وحدات سكنية الإسكان إعفاءات أخبار مصر

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