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بيتر دينكلاج يشيد بمسلسل Game of Thrones في حفل توزيع جوائز SAG 2020

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:16 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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الليلة، تجمع أفضل الأفضل في هوليوود في لوس أنجلوس للاحتفال بجوائز SAG 2020، بداية من الأناقة والموضة على السجادة الحمراء، إلى الأزواج المفضلين الذين يمشون معًا، وأثبت الحفل السنوي أنه لا يُنسى.

وأصبح العرض المرصع بالنجوم أفضل حالًا بعد إعلان نجم Game of Thrones عن الفائز بجائزة أفضل أداء من قبل ممثل ذكر في سلسلة دراما. هذا يمثل فوزه الأول في هذه الفئة.

عندما انتقل بيتر دينكلاج، إلى منصة التتويج لقبول جائزته، ترك دينكلاج المشاهدين وأعضاء الجمهور على حد سواء وهم يشعرون بالتأثر بسبب خطابه الحميم الذي ظل قصيرًا وحلوه.

قال دينكلاج في بداية خطابه: "مرحبًا، أعتقد أنه كان في Game of Thrones"، سخر دينكلاج البالغ من العمر 51 عامًا، وهو ينظر إلى تمثال جائزة SAG.

لم يكن هذا هو التعليق الوحيد الذي أبداه خلال خطاب القبول.

قال دينكلاج فيخ طاب القبول: "أود أن أشكر شعب أيرلندا الشمالية. من قال هل أنت من هناك، الذين تحملوا معنا تسع سنوات، وأود أيضًا أن أشكر جميع الحاضرين ومن شاركوا في المسلسل لمدة تسع سنوات، لأننا تحملنا بعضنا بعضًا تسع سنوات".

لدوره في سلسلة HBO، كان أداء الممثل جديرًا بالملاحظة، خاصة وأن العرض انتهى من مسيرته النهائية العام الماضي. ومع ذلك، لم يكن دينكلاج مجرد عارض في النظر في تشكيلة المرشحين في هذه الفئة.

من بين المرشحين، ك. براون، ستيف كاريل، بيلي كرودوب وديفيد هاربر.

قبل أن ينهي خطابه، استغرق دينكلاج لحظة ليشكر زوجته إيريكا شميدت، التي تزوجها لأكثر من عقد من الزمان.

قال دينكلاج موجهًا الشكر لزوجته: "وأخيرًا، والأهم من ذلك أود أن أشكر زوجتي، التي تحملتني لأكثر من تسع سنوات، عشت في مكان بعيد عن موطني، لكي عدت إلى المنزل لأننا كنا معًا".
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الكلمات المفتاحية

مشاهير مدينة طبيه بيتر دينكلاج الفجر الفني SAG game of thrones

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