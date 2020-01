براد بيت يسخر من نفسه خلال خطاب جوائز SAG 2020

استغرق براد بيت لحظة للسخرية من نفسه في حفل توزيع جوائز SAG 2020.



بما أنه قبل جائزة أفضل ممثل في فيلم سينمائي، فقد سخر براد بيت أولًا من نفسه: "إضافة هذا إلى ملفي الشخصي في Tinder". قبل الدخول في مدى صعوبة دوره في Once Upon a Time in Hollywood بالنسبة له.



وقال عن كليف بوث، الذي لعب دور الطبيب البيطري في فيلمه Once Upon a Time in Hollywood: "دعونا نكون صادقين، لقد كان جزءًا صعبًا، الرجل الذي ينتشي، يخلع قميصه، ولا يتواصل مع زوجته. لقد كان امتدادًا كبيرًا".



كان براد بيت، مخطوبًا من جوينيث بالترو في التسعينيات قبل الزواج من جنيفر أنيستون في عام 2000. وتطلقا في عام 2005، وبدأ بيت يواعد أنجيلينا جولي بعد فترة وجيزة. وخطبا في عام 2012، ثم تزوجوا في عام 2014، وقدمت أنجلينا طلبًا للطلاق في عام 2016.



كما لو أننا لم نتحدث جميعًا عن تاريخ براد بيت الرومانسي بما فيه الكفاية، تم تسليط الضوء أكثر في حفل توزيع جوائز SAG 2020، حيث تم ترشيح جينيفر أنيستون في جوائز جولدن جلوب وجوائز SAG لدورها في Apple Morning Show.



في الواقع، بعد دقائق قليلة من فوز بيت بجائزته، فازت جينيفر بإحداى الجوائز أيضًا، وكانت تُرى أيضًا وهي تصفق وتبتسم أثناء خطاب بيت، بعد مزاحه حول عدم التصالح مع زوجاته.