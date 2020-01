جينيفر أنيستون تتحدث عن مسلسلها The Morning Show بعد فوزها بجائزة SAG 2020

حصلت نجمة The Morning Show جينيفر أنيستون، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي، في حفل توزيع جوائز SAG 2020، حيث قامت جينيفر بلعب دور أليكس ليفي، مراسلة تلفزيونية مخضرمة على شفا الانهيار العقلي.



فازت جينيفر على زميلاتها في نفس السلسلة "هيلينا بونهام كارتر، أوليفيا كولمان، جودي كومر وإليزابيث موس".



كانت جينيفر في حالة صدمة حينما قامت بإلقاء خطاب القبول - هذا هو أول فوز منفرد لـجينيفر في جوائز SAG لأنها فازت بجائزة أفضل ممثلة في سلسلة كوميديا إلى جانب صديقاتها من مسلسل Friends في عام 1996.



قالت جينيفر في بداية خطابها: "ماذا؟ يا إلهي. هذا أمر لا يصدق".



تحدثت جينيفر مازحة عن شخصيتها في مسلسل The Morning Show: "من كان يعرف أن الانهيارات العاطفية شعرت بالرضا؟ لقد كانت حرفيًا سبعة أشهر من العلاج النفسي تغطي حوالي 20 عامًا من العمل. شكرًا لك على مشاهدتك".



كما قدمت جينيفر صيحة لزميلتها النجمة المشاركة ريس ويذرسبون، التي شاركت في مسلسل The Morning Show، مضيفة "أحبك يا فتاة. استغرق الأمر 20 عامًا لكننا فعلنا ذلك أخيرًا".



وتابعت جينيفر: "أعرف المرات القليلة التي دُعيت فيها للعودة إلى هذه القاعة على مدار العشرين عامًا الماضية، لقد كانت مميزة للغاية، والأوقات التي دُعيت فيها. وأن أكون هنا هو حقًا شرف. شكرًا لكم".