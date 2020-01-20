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مسؤول: إيران لم تستبعد إجراء محادثات لإنهاء النزاع النووي

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:10 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرحت إيران، اليوم الاثنين، إنها لم تغلق "باب المفاوضات" في الجهود الرامية إلى حل نزاع بشأن اتفاقها النووي مع القوى العالمية التي تصاعدت باطراد منذ انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة في 2018.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية إن أي تحرك إضافي من جانب طهران لتقليص التزاماتها بالاتفاق يعتمد على تصرفات أطراف أخرى، بعد أن أطلقت الدول الأوروبية آلية يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وتراجعت إيران تدريجيًا عن التزاماتها تجاه اتفاق عام 2015، والذي بموجبه حصلت طهران على تخفيف العقوبات مقابل الحد من أنشطتها النووية، بعد أن انسحبت واشنطن من الاتفاقية ثم فرضت عقوبات أمريكية صارمة. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والموقعة أيضا على المعاهدة آلية نزاع هذا الشهر، مشيرة إلى الانتهاكات الإيرانية. وهذا يبدأ عملية دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات الأمم المتحدة.


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