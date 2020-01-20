برشلونة يحسم موقف ثنائي الفريق

يحسم نادي برشلونة موقف الثنائي إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال من البقاء في صفوف النادي الكتالوني أو الموافقة على رحيلهم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



ويعقد مجلس إدارة نادي برشلونة اليوم الاثنين جلسة مع المدرب كيكي سيتين لتحديد موقفه تجاه راكيتيتش وفيدال.



وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن المدرب الجديد لبرشلونة والذي عين خلفًا للمقال أرنستو فالفيردي يرغب في بقاء الثنائي ضمن صفوف فريقه.



وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن اجتماع مجلس الإدارة اليوم سيتم المناقشة فيه مع كيكي حول استمرارية راكيتيتش وفيدال من عدمها لبقية الموسم.



وحقق برشلونة فوزه الأول أمس تحت قيادة كيكي سيتين بعدما تخطى عقبة غرناطة بهدف دون رد سجله ليونيل ميسي.



ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه وملاحقه ريال مدريد.