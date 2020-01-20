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يتملق لحذاء أردوغان.. بلاغ يطالب بسحب الجنسيه المصرية من وائل غنيم

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:07 ص
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مـروة هيـكل 
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قدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغًا للنائب العام، ضد الناشط السياسي وائل غنيم، يطالب فيه بسحب الجنسية المصرية منه ووضعه على قؤائم الترقب.

وبدأ بلاغه الذي حمل رقم 1182 لسنة 2020 بأن غنيم هو اسم مرادف لفوضى يناير وإيقونه استغلال البسطاء من أجل تحقيق أغراض أعداء مصر.

وأضاف أيمن محفوظ المحامي، أنه بعد أن غاب عن المشهد السياسي لسنوات ظهر علينا بوجهه القبيح ليعاون مع ادعاءت محمد علي المقاول الهارب ليبارك أكاذيبه الحقيرة من أجل تملق حذاء أردوغان تركيا لعله يخرج بمكسب مادي من بيع بلده مؤكدا أن من باع بلده مرة يسهل عليه تكرار ذلك.

واستطرد محفوظ، في بلاغه، أن وائل غنيم عاد ليحاول خداع المصريين ليظهر وطنية زائفة من أجل العودة لمصر ليخون من الداخل ولعل الخيانة من داخل مصر تحقق له مكسب أكبر.

وطالب، بسحب الجنسية المصرية عن وائل غنيم حيث إنه يجوز سحب الجنسية المصرية وإذا كان إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تشمل أغراضها العمل على تقويض النظام العام للدولة بأي وسيلة غير مشروعة أو كانت إقامته المعتادة في الخارج أو إذا كان يعمل لدولة أجنبية أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، وكل تلك الشروط منطبقة على المدعو وائل غنيم.

وكما طالب محفوظ في ختام بلاغه بالتحقيق معه في كافة الجرائم التي ارتكبها ومنعه من دخول البلاد أو وضعه على قوائم الترقب للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات وأفعال تضر بأمن البلاد.
يتملق لحذاء أردوغان.. بلاغ يطالب بسحب الجنسيه المصرية من وائل غنيم
يتملق لحذاء أردوغان.. بلاغ يطالب بسحب الجنسيه المصرية من وائل غنيم
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الكلمات المفتاحية

سحب الجنيسة المصرية اردوغان

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