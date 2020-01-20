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تشريح جثة بائع فول لقي مصرعه على يد قهوجي بالجيزة

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:05 ص
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة "بائع فول" لقتله على يد قهوجي وصديقه، بطعنة بسكين، لرفضه لشرب الشاي، فيما أمرت بالتحفظ على سلاح الجريمة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وتباشر النيابة، التحقيق في واقعة مقتل "بائع فول" ويدعى "أحمد" 20 عامًا، على يد قهوجي وصديقه في عقدهما الثاني من العمر، بميدان الجيزة، إثر مشادة كلامية لرفض الأول لشرب كوباية شاي، حيث سدد له طعنه بالقلب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتعود بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من الأهالي لقسم شرطة الجيزة، بمقتل شخص إثر طعنة بالقلب بجوار السوبر حيت بميدان الجيزة.

وأفادت تحريات وتحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة، أن قهوجي قتل بائع فول أمام المارة بميدان الجيزة، بعد رفض المجني عليه شرب "كوباية شاي"، ما دفع المتهم للتشاجر معه وقتله بمساعدة صديقه "عاطل"، وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، من ضبط المتهمين وسلاح الجريمة. 

وأمر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

قهوجي جثة بائع فول الجيزة

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