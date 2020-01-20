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صحيفة ليبية: أردوغان داعم رئيسي للإرهابيين في المنطقة

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:04 ص
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أردوغان
أردوغان
وكالات
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قالت صحيفة "المرصد" الليبية، نقلًا عن عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان داعم رئيسي للإرهابيين في المنطقة.

                                 

وكشف السعيدي، في تصريحات لصحيفة المرصد، إن وجود تركيا في ملف الأزمة الليبية، وهي راع وداعم رئيسي للإرهابيين الذين تنقلهم إلى ليبيا وتقدم لهم كل العون، يطيل أمد الأزمة.

 

وأضاف السعيدي، أن تصريحات أردوغان عن السلام في ليبيا الذي يجب أن يمر عبر أنقرة،  يدل على دعمه للجماعات الإرهابية.

 

 وأوضح السعيدي، أن "أردوغان يحاول استعادة فكرة الخلافة العثمانية ولكن هذا الأمر بعيد جداً عن التحقيق عبر ليبيا".

 

وتابع أن أردوغان كان يعتمد على البترول السوري المهرب عبر تنظيم داعش الإرهابي يعتقد الآن أنه سيحصل على "كيكة" جديدة بدخوله ليبيا للسيطرة على بترولها.

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الكلمات المفتاحية

صحيفة ليبية تركيا الارهاب اردوغان

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