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عاجل.. الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة للحوثيين شرقي صنعاء

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:56 ص
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إسقاط طائرة مسيرة
إسقاط طائرة مسيرة
وكالات
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أسقط الجيش اليمني، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة للحوثيين في مديرية نهم شرقي صنعاء، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

                                                            

ويخوض الجيش اليمني، معركة عسكرية مفتوحة مع ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، حيث دعت أبناء الشعب اليمنى جميع أنحاء البلاد إلى الالتفات حول الشرعية والجيش للتصدى لهؤلاء المسلحين.

 

وشنت الميليشيات الحوثية، أمس الأحد، هجومًا مزدوجًا بالصواريخ على المعسكر، واستهدف القصف مسجد داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة.

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