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وزيرة الثقافة تشكل غرفة عمليات لمتابعة معرض الكتاب

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:59 ص
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وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تشكيل غرفة عمليات برئاستها، في مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، الـ51، المقام في الفترة من 22 مارس حتى 4 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

 

وجاء ذلك لمتابعة سير العمل طوال أيام الفعاليات الثقافية والفنية والتواصل مع الجمهور، وتذليل العقبات كافة، التي قد تواجه الزوار أو العارضين.

وقالت عبد الدايم، إن تشكيل غرفة العمليات، يأتي ضمن عملية التطوير التي يشهدها معرض الكتاب خاصة بعد النجاح الذي تحقق خلال دورة اليوبيل الذهبي العام الماضي، واستضافة المقر الجديد لأول مرة.

 

ويهدف إلى الحفاظ على المستوى الذي يليق بمكانة مصر الحضارية أمام العالم، ويسعى إلى رصد وتحليل أراء الجماهير للاستفادة منها.

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الكلمات المفتاحية

وزيرة الثقافة معرض الكتاب إيناس عبد الدايم

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