Advertisements
Advertisements
Advertisements

مزارع يهشم رأس نجل عمه بفأس إثر مشاجرة بقليوب

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:58 ص
Advertisements
إسعاف
إسعاف
محمد نبيل
Advertisements

تعدى مزارع على نجل عمه بالضرب، اليوم الاثنين، مستخدما فأسه، وأصابه بكسر في الجمجمة، بسبب مشاجرة بينهما على ري الأراضي الزراعية.

 

وتم نقل المصاب إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بودر بلاغا لمركز شرطة قليوب بحدوث مشاجرة ومصاب بقرية كوم أشفين دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "إسماعيل. ف"، 35 عاما، مزارع مصاب بكسر بالجمجمة وجرح قطعي بالرأس، وتم نقله لمستشفى قليوب العام، وطرف ثان نجل عمه "مختار. م" 38 عاما، خفير خصوصي.

وجاء ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات على ري أرضهما الزراعية، وتطورت المشاجرة تعدى على أثرها الثاني على الأول بعصا خشبية خاصة بفأس محدثًا إصابته المشار إليها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الثاني وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجرى بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة، وجرى التنسيق مع فرع الأمن العام بالقليوبية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1260 جنح مركز قليوب لسنة 2020م وجار العرض على النيابة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر مباحث حوادث تحرير محضر تحريات الحوادث اليوم أخبار الحوادث

أخبار تهمك

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 18 ساعة

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 17 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 18 ساعة

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من أحمد فتحي وكهربا بعد مشادة مباراة المقاولون

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 14 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

10:44 ص

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status