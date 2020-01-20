مزارع يهشم رأس نجل عمه بفأس إثر مشاجرة بقليوب

تعدى مزارع على نجل عمه بالضرب، اليوم الاثنين، مستخدما فأسه، وأصابه بكسر في الجمجمة، بسبب مشاجرة بينهما على ري الأراضي الزراعية.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بودر بلاغا لمركز شرطة قليوب بحدوث مشاجرة ومصاب بقرية كوم أشفين دائرة المركز.



وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "إسماعيل. ف"، 35 عاما، مزارع مصاب بكسر بالجمجمة وجرح قطعي بالرأس، وتم نقله لمستشفى قليوب العام، وطرف ثان نجل عمه "مختار. م" 38 عاما، خفير خصوصي.



وجاء ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات على ري أرضهما الزراعية، وتطورت المشاجرة تعدى على أثرها الثاني على الأول بعصا خشبية خاصة بفأس محدثًا إصابته المشار إليها.



وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الثاني وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجرى بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة، وجرى التنسيق مع فرع الأمن العام بالقليوبية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1260 جنح مركز قليوب لسنة 2020م وجار العرض على النيابة.