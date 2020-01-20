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"الإسكان" تعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة حدائق أكتوبر

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:55 ص
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عاصم الجزار وزير الاسكان
عاصم الجزار وزير الاسكان
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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قرار عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة حدائق أكتوبر على مساحة 40 ألف فدان.
 

وأكد المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم إنهاء وتسليم 25440 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وجارٍ تنفيذ 51968 وحدة أخرى بالمشروع، كما أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لسكان المشروع، وتشمل (وحدات صحية – أسواق تجارية – مدارس – حضانات – ملعب ثلاثى).
 
وأضاف: جارٍ تنفيذ 10440 وحدة بمشروع "سكن مصر"، بمنطقة المال والأعمال، وطريق النيل سات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لسكان المشروع، وتشمل (وحدات صحية – أسواق تجارية – مدارس – حضانات)، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4200 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 2760 وحدة بالمرحلة الثانية للمشروع، ويتم إرسال بيانات الوحدات التى تم الانتهاء من تنفيذها لبنك التعمير والإسكان لتسليمها للفائزين.
 
تعتبر مدينة حدائق أكتوبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتعد باكورة مدن الجيل الرابع التي شهدت الانتهاء من أكبر مشروع إسكان اجتماعي، على مستوى المدن الجديدة، بواقع 90 ألف وحدة سكنية مقسمة على عدة مناطق.
 
وتضم المدينة مستويات متنوعة للسكن تشمل: الإسكان الاجتماعي، وإسكان الشباب المنفذ من قبل شركات استثمارية، والإسكان الاستثماري الحر، وعددًا من مناطق "ابني بيتك"، وأراضي القرعة للإسكان فوق المتوسط، كما تضم عددًا من المشروعات التعليمية والترفيهية والرياضية، ومشروعات عملاقة مثل واحة أكتوبر ومدينة الخيول وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأندية رياضية كبيرة علاوة على القرية الكونية، وهي الأقرب لمدينة الجيزة وميدان الرماية وشارع الهرم والطريق الدائري عن باقي أجزاء مدينة أكتوبر، وتقع على طريقي الواحات والفيوم، وتبدأ عند ملتقى منزل الطريق الدائري وطريق الواحات، ومداخلها من طريق أحمد زويل، حيث يفصل الطريق بين حي حدائق أكتوبر ومنطقة جنوب الواحات التي من المنتظر أن يتم فصلهما ليكونا مدينة مستقلة.
 
كما تضم عدة مستويات منها كمبوندات استثمارية وتضم 25 كومباوند سكنيا متكاملا توفر 30 ألف وحدة سكنية ضمن الاستثمار الحر، وهي تتميز بالتصميمات الجذابة، وتتوافر بها أماكن مميزة للاستمتاع والخروج ممثلة في المساحات الخضراء ورؤية مشاهد طبيعية جميلة، وألعاب متنوعة لأطفال السكان، كما توجد خدمات الأمن والصيانة والمواصلات الخاصة والمولات التجارية، وتعتبر ضمن الإسكان فوق المتوسط مثل كمبوندات (جولف ريزيدنس – بيتا ايجيبت – أستوريا - كنز كمبوند - رحاب أكتوبر سيتي – وحدات من الحي الإيطالي - المدينة المنورة.. وغيرها) وتبدأ أسعار المتر فيها من 3500 و 4200 وفقًا لجودة الكمبوند طبقا لأسعار نهاية عام 2015، كما أن بعضها يأتي ضمن الإسكان الفاخر.

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