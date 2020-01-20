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"أطفال وكبار بلامأوى" ينقذ مسنا بدمياط

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:55 ص
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المسن
المسن
آيات عامر
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أنقذ فريق أطفال وكبار بلامأوى، اليوم، "أ. م" البالغ من العمر 74 عامًا، والذي يفترش أحد شوارع رأس البر، بمحافظة دمياط.


وتبين من خلال دراسة حالته الأولية، أنه لم يجد سوي الشارع مأوى وملاذ له، بعد أن تركه أفراد أسرته من دون رعاية نتيجة وجود خلافات أسرية، منذ أكثر من ١٠ سنوات، وذلك في إطار حملة المشردين التي أطلقتها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتحرك الفريق وتم نقل المسن، لدار رعاية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، وفريق التدخل السريع، بعد إقناعه بخطورة تواجده في الشارع.

وتأسس فرق التدخل السريع، عام ٢٠١٤، فيما تأسس، فريق أطفال بلا مأوى في عام ٢٠١٦، بالتعاون مع تحيا مصر، ومنذ هذا الوقت، وهما يمارسان دورهما في إنقاذ آلاف المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى من أجل توفير حياة كريمة لهم.

وتتلقى وزارة التضامن الاجتماعي، البلاغات عن وجود المشردين بلا مأوى، من الأطفال والكبار، بعدة طرق للتواصل؛ هاتفيا من خلال الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية ١٦٥٢٨؛ ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على حسابات فيسبوك - تويتر - إنستجرام أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن تحيا مصر التضمان أطفال بلامأوى

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