وزير الثقافة تشكل غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بمعرض الكتاب

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تشكيل غرفة عمليات برئاستها في مقر معرض القاهرة الدولى للكتاب حيث تقام دورته 51 فى الفترة من 22 مارس حتى 4 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وذلك لمتابعة سير العمل طوال ايام الفعاليات الثقافية والفنية والتواصل مع الجمهور وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزوار او العارضين.









قالت "عبد الدايم" إن تشكيل غرفة العمليات ياتى ضمن عملية التطوير التى يشهدها معرض الكتاب خاصة بعد النجاح الذى تحقق خلال دورة اليوبيل الذهبى العام الماضى واستضافه لاول مرة المقر الجديد ، كما يهدف الى الحفاظ على المستوى الذى يليق بمكانة مصر الحضارية امام العالم ويسعى الى رصد وتحليل اراء الجماهير للاستفادة منها .