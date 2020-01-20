Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الثقافة تشكل غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بمعرض الكتاب

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:52 ص
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء الشاهيني
Advertisements

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تشكيل غرفة عمليات برئاستها في مقر معرض القاهرة الدولى للكتاب حيث تقام دورته 51 فى الفترة من 22 مارس حتى 4 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وذلك لمتابعة سير العمل طوال ايام الفعاليات الثقافية والفنية والتواصل مع الجمهور وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزوار او العارضين.



قالت "عبد الدايم" إن تشكيل غرفة العمليات ياتى ضمن عملية التطوير التى يشهدها معرض الكتاب خاصة بعد النجاح الذى تحقق خلال دورة اليوبيل الذهبى العام الماضى واستضافه لاول مرة المقر الجديد ، كما يهدف الى الحفاظ على المستوى الذى يليق بمكانة مصر الحضارية امام العالم ويسعى الى رصد وتحليل اراء الجماهير للاستفادة منها .

Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 17 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 16 ساعة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد من أحمد فتحي وكهربا بعد مشادة مباراة المقاولون

منذ ساعتين و 50 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 14 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ حوالي 15 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 17 ساعة

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

10:44 ص

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status