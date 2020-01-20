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"صناعة النواب": حكم تجريم إساءة استخدام "السوشيال ميديا" يحافظ على الأمن

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:55 ص
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المهندس محمد فرج عامر
المهندس محمد فرج عامر
عبداللطيف هيبة
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وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية والتقدير للمحكمة الإدارية العليا، لحسمها الواضح والصريح والتاريخي لإحدى قضايا الشأن العام التي تتعلق باستخدام الموظف العام للفيس بوك كأحد وسائل التواصل الاجتماعي، ووضعت الضوابط الموضوعية لاستخدام الموظف العام لحق وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدا أن هذا هو القضاء المصري الشامخ والنزيه الذي يحافظ على الحقوق والواجبات والأمن القومي والأخلاق والقيم والتقاليد المصرية.

وقال النائب فرج عامر، في بيان له اليوم، إن ما قضت به المحكمة، بفصل محام بالبنك المركزي المصري قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري على صفحته بموقع فيس بوك مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة إنما هو دليل قاطع على تجريم استخدام وسائل السويشال ميديا في غير موضعها.

وتابع: "المحكمة أكدت في حكمها أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر وانستجرام وغيرها" من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم إضافة إلى تأكيد المحكمة أن شبكة الإنترنت جزءًا من الحياة اليومية في العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص".

ووصف المهندس محمد فرج عامر، هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا بأنه تاريخي وفيه رسالة واضحة وحاسمة لكل من تسول له نفسه في استخدام وسائل السوشيال ميديا بصورة غير قانونية فيها إساءة للمجتمع والمواطنين مطالبا من كل المسئولين والمواطنين الحفاظ على حقوقهم القانون حال تعرضهم لأي إساءة لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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الكلمات المفتاحية

صناعة النواب السوشيال ميديا

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