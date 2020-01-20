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لتشغيل "مول العاصمة".. محافظ المنوفية يوقع بروتوكولا مع "الخدمة الوطنية"

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:54 ص
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بوابة الفجر
أحمد الباهي
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وقع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بروتوكول تعاون مع اللواء مصطفى أمين علي مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، بشأن إدارة وتشغيل المركز التجاري "مول العاصمة" والمقام على مساحة ( 2598 م2) بمدينة شبين الكوم، وذلك بعد حل المشاكل العالقة بين الطرفين والتي إستمرت قرابة أربعة أعوام.

ويأتي هذا في إطار خطة الدولة لدعم وتنمية المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأكد محافظ المنوفية على أن تشغيل المركز التجاري سيعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية من السلع الغذائية والمعمرة التي يحتاجها المواطن المنوفي، بالإضافة إلى تقديم خدمات ترفيهية وغيرها نظرًا لأهميته وباعتباره متنفسًا لأهالي المحافظة، مشيرًا بأنه سيعمل على توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

وشدد على أن البروتوكول يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية كونه جهازًا رائدًا في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتجارية المقدمة لمواطني المحافظة، مؤكدًا على أن المركز التجارى يعد من أهم المشاريع التنموية والتجارية على أرض المحافظة.
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الكلمات المفتاحية

مول العاصمة محافظ المنوفية الخدمة الوطنية

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