شاهد.. إسكان العاملين في العاصمة الجديدة

عرض برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو توضيحي لسكن العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر.





وأوضح الفيديو، أنه تم تخصيص 376 عمارة للعاملين في العاصمة الإدارية بواقع 9024 وحدة سكنية، وكافة الوحدات كاملة التشطيب والمرافق.



