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شاهد.. إسكان العاملين في العاصمة الجديدة
الإثنين 20/يناير/2020 - 10:54 ص
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هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو توضيحي لسكن العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر.
وأوضح الفيديو، أنه تم تخصيص 376 عمارة للعاملين في العاصمة الإدارية بواقع 9024 وحدة سكنية، وكافة الوحدات كاملة التشطيب والمرافق.
وقد أعلنت الحكومة المصرية نقل 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال 2020، وذلك بعد أن حصلوا على دورات تدريبية لأسلوب العمل الجديد.
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