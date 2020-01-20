إصابة 10 إثر حادث على طريق البحر الأحمر

أصيب 10 مواطنين، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق البحر الأحمر.



وتلقى مرفق الإسعاف، إخطارًا يفيد بإصابة كل من علي فؤاد، 48 عاما سائق باشتباه نزيف داخلي، وجاد عبدو قناوي، 33 عاما، مصابا باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وأحمد عبده حسين، 27 عاما مصابا ببتر بالساق اليمنى، ومحمد عبد الفتاح، 19عاما باشتباه كسر بالذراع اليمنى.

كما أصيب عبد الرازق عبده قناوي، 27عاما مصابا بجرح متهتك بالكتف والذراع اليسرى، ناجح شحاتة، 40 عاما، ومحمد خيري، 27 عاما، والطيب شحاتة الطيب، 25 عاما، وعبد الفتاح سليم، 25 عاما، وحسين محمد حسن، 30 عاما، بسجحات وكدمات بالجسم، وجميعهم يقيمون بنجع حمادي قنا.



وبالفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.