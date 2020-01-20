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عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:44 ص
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وليد أزارو
وليد أزارو
محمد الصو
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تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عرضًا رسميًا خلال الساعات الماضية من جانب نادي الاتفاق السعودي، للتعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واشتمل العرض المُقدم من إدارة الاتفاق، الحصول على خدمات المغربي وليد أزارو لاعب الفريق، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قابلة للتجديد.

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي لإنهاء وحسم ملف رحيل أحد الأجانب بالنادي، لقيد السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد، قبل المعترك الإفريقي.

وتعاقد النادي الأهلي مع السنغالي أليو بادجي قادمًا من صفوف رابيد فينا النمساوي لمدة أربع مواسم ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء يوم 26 يناير الجاري، على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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الكلمات المفتاحية

وليد ازارو الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

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