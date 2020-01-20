عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عرضًا رسميًا خلال الساعات الماضية من جانب نادي الاتفاق السعودي، للتعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





واشتمل العرض المُقدم من إدارة الاتفاق، الحصول على خدمات المغربي وليد أزارو لاعب الفريق، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قابلة للتجديد.





ويسعى مسؤولو النادي الأهلي لإنهاء وحسم ملف رحيل أحد الأجانب بالنادي، لقيد السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد، قبل المعترك الإفريقي.





وتعاقد النادي الأهلي مع السنغالي أليو بادجي قادمًا من صفوف رابيد فينا النمساوي لمدة أربع مواسم ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



