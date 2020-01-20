سعر الذهب اليوم الاثنين 20-1-2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين 20-1-2020 في سوق الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب العالمية تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك وجاءت الأسعار على النحو التالي

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 594.61 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 693.71 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 792.80 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,550 جنيها.

أسعار الذهب العالمية اليوم

انخفضت أسعار الذهب العالمية 0.5% خلال تعاملات أمس الأحد إلى 1560.30 دولار للأوقية، لكنه أنهى الأسبوع الماضي منخفضا 0.1% في أول خسارة في ستة أسابيع، وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1560.30 دولار للأوقية.





في غضون ذلك، أظهرت بيانات تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني لأدنى مستوياته في 30 عاما في 2019 في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وضعف الاستثمار، بحسب الوكالة.



