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ناصر بني سويف يقرر استكمال القسم الثالث بالناشئين

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:55 ص
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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قرر مجلس إدارة ناصر بني سويف أحد أندية المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث استكمال مباريات الفريق الكروى القادمة بلاعبي النادى مواليد 1999 /2000 للمشاركة بالفريق الأول بجانب خمس لاعبين مواليد 1997 وذلك لحل أزمة قيام لاعبي الفريق بالإضراب عن التدريبات لعدم تسلم المستحقات المالية الشهرية.

وقال أحمد موسي مدير النشاط الرياضى بناصر بني سويف نظرا لما قام به لاعبي الفريق الأول من عدم المشاركة بالتدريب اليوم والخروج من التدريب فقد قرر مجلس الإدارة المشارمة بابناء النادى مواليد 1999 و2000 مع اللاعبين المتبقين بصفوف الفريق الأول .

وأضاف قائلا : سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حق النادى .

فيما قال عصام قنديل رئيس مجلس الإدارة : المستحقات المالية اللاعبين يتقاضونها بمنتصف الشهر ولا يوجد لهم سوى مستحقات شهر واحد كان من المفترض أن يتسلمها اللاعبين يوم ١٥ الماضى ونظرا للإجراءات الإدارية وخلافه تأخرنا يومان أو ثلاثة ، وكافة المستحقات المالية الماضية والمكافات تم صرفها حتى أننا قررنا إقرار مكافآت إجادة فى الفترة القادمة رغم تواجد الفريق بالمركز الحادى عشر بالمجموعة .

وفي سياق متصل، قرر مجلس الإدارة تعيين علاء سعد ميدرا فنيا للفريق، وذلك بعد تقدم ياسر ربيع استقالته من تدريب الفريق ليعود لمنصبه السابق كمشرف على قطاع الكرة .

وكان ياسر ربيع قد تولى مسؤولية تدريب الفريق المشارك بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث عقب رحيل ياسر رجب المدير الفنى السابق وذلك منذ الأسبوع التاسع .

ويحتل ناصر بنى بنى سويف المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر .
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الكلمات المفتاحية

ناصر بني سويف مركز شباب ناصر

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