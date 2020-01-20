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"أديب" يفاجئ الإخوان: خدوني معاكم أنا موهوب وهعملكم شغل

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:57 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما زعمه المقاول الهارب محمد علي أن المخابرات المصرية استولت على رقمه الشخصي، والذي كان 01150000000، قائلا: "بس رقم حلو.. عشان يعرف يعطيه للبنات".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى قناة الشرق أعلنت اختراق صفحتها على تويتر، وياسر العمدة أيضا أعلن اختراق هاتفه، مضيفا: "دا انتوا ملطشة بقا".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب ساخرا، "بس أنا معجب برقم محمد علي.. عنده نمرة حلوة، وفيلا حلوة، يا جماعة خدوني في المعارضة أنا موهوب، وهعملكم شغل، وفلوسي تيجي لوحدها، أنا عايز فيلا على البوسفور جمب مهند، وأقابل أردوغان زي ما أنا عايز، وسيخ شاورما فالبيت".
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محمد علي عمرو أديب الإخوان أخبار مصر

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