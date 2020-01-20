"أديب" يفاجئ الإخوان: خدوني معاكم أنا موهوب وهعملكم شغل

عقب الإعلامي عمرو أديب، على ما زعمه المقاول الهارب محمد علي أن المخابرات المصرية استولت على رقمه الشخصي، والذي كان 01150000000، قائلا: "بس رقم حلو.. عشان يعرف يعطيه للبنات".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى قناة الشرق أعلنت اختراق صفحتها على تويتر، وياسر العمدة أيضا أعلن اختراق هاتفه، مضيفا: "دا انتوا ملطشة بقا".



