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مفيدة عبدالرحمن | محرك بحث جوجل يحتفل بذكرى ميلادها الـ106.. اعرف أبرز المعلومات عنها

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:47 ص
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مفيدة عبدالرحمن
مفيدة عبدالرحمن
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احتفل محرك بحث جوجل، اليوم الإثنين الموافق 20/1/2020، بذكرى ميلاد أول محامية في مصر مفيدة عبدالرحمن الـ106، وتصدرت مفيدة عبدالرحمن مؤشر بحث جوجل، حيث إنها أول محامية تترافع أمام محكمة النقض في البلاد.

وقامت جوجل بتزيين صفحتها الرئيسية بصورة مرسومة للمحامية الراحلة مفيدة عبدالرحمن، الذي ولدت في 19 يناير 1914 بالقاهرة.

وجاءت صورة مفيدة عبدالرحمن وسط كلمة "جوجل" باللغة الإنجليزية، وأرفقت أيضًا بتصميم صورة لها وهي مُرتدية روب المرافعة.

معلومات عن المحامية الراحلة مفيدة عبدالرحمن 
- ولدت مفيدة عبدالرحمن بمحافظة القاهرة في منطقة الدرب الأحمر يوم 19 يناير 1914، وهي تعتبر أول محامية في مصر.

- زوجها كان محبًا للعلم فعرض عليها العودة للدراسة واقترح دراسة الحقوق فوافقت.

- أنجبت مفيدة عبدالرحمن 9 أبناء، منهم 7 أولاد وبنتان.

- دخلت  مفيدة عبدالرحمن مدرسة داخلية للبنات وهي في الخامسة من عمرها، وكانت مشرفات المدرسة بريطانيات مما ساعدها في تعلم النظام والترتيب الصارم.

- تم اختيار مفيدة عبدالرحمن للدفاع عن درية شفيق في المحكمة، حيث كانت درية شفيق قد تمكنت في فبراير 1951 من جمع 1500 امرأة سرًا من مجموعتين نسائيتين رائدتين في مصر هما: بنت النيل والاتحاد النسائي المصري، وذلك لتنظيم مسيرة من الذين قاطعوا البرلمان لمدة 4 ساعات بعد أن تجمعوا، مع سلسلة من المطالب المتعلقة بشكل رئيسي بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

- عملت مفيدة عبدالرحمن في فترة الخمسينيات محامية دفاع في محاكمات سياسية مشهورة تتعلق بمجموعة متهمة بالتآمر على الدولة وفي عام 1959، وأصبحت عضوًا في البرلمان عن الجورية والإزبكية (أحياء القاهرة). 

-عملت مفيدة عبدالرحمن في البداية بوظيفة حكومية براتب 9 جنيهات، ثم عملت في المحاماة لتصبح أول محامية مصرية، وبعدما حصلت على أول حكم بالبراءة لموكلها استطاعت أن تحقق شهرة واسعة وظل الناس يطلبونها بالاسم، وكانت تذهب للمحكمة وهي حامل حتى قبل الولادة بأيام.

- كانت مفيدة عبدالرحمن نائبة نشطة لمدة 17 عامًا على التوالي.

- كانت مفيدة عبدالرحمن هي أول امرأة شاركت في عمل لجنة تعديل قوانين الوضع للمسلمين التي بدأت في فترة الستينيات، كما أنها كانت عضوًا في مجلس إدارة بنك الجمهورية ونقابة المحامين ومجلس الاتحادات الجامعية والمؤتمر الوطني للاتحاد الاشتراكي والاتحاد الوطني ومجلس هيئة البريد، عملت أيضًا على تأسيس جمعية "نساء الإسلام"، وشغلت منصب رئيسة الجمعية لعدة سنوات.

- تقاعدت مفيدة عبدالرحمن عن العمل عندما بلغت سن 80 عامًا، واستمر زواجها أكثر من 70 عامًا. 

- توفيت مفيدة عبدالرحمن يوم 3 سبتمبر 2002 عن عمر يناهز 88 عامًا.
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