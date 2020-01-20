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رسميًا.. الأوليمبى يضم مدافع دمنهور بدوري القسم الثاني

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:43 ص
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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نجح مسئولى الأوليمبى فى التعاقد مع قلب دفاع دمنهور السابق أحمد حلمى الدرة فى صفقة إنتقال حر لموسمين ونصف الموسم عقب رحيل اللاعب بالتراضى عن صفوف دمنهور بعدما قضى موسم ونصف الموسم مع الفريق.

اللاعب صاحب ٣٢ عام لعب من قبل في أندية دمياط وحرس الحدود والجونة ثم خاض تجربة إحترافية مع نادى الخابورة العمانى ثم إنضم لبلدية المحلة وأبوقير للأسمدة والمنصورة والنصر للتعدين ودمنهور، وأخيراً الأوليمبي.

وكان اللاعب قد تلقى العديد من العروض عقب رحيله عن صفوف دمنهور بالتراضى من أندية النجوم و الرجاء ودكرنس قبل أن يحسم وجهته بالإنتقال للأوليمبى.

حضر توقيع اللاعبطارق السيد، رئيس مجلس إدارة الأوليمبى ومحمد كيتا المدير الفنى وأيمن شعبان مدير الكرة وأحمد عبد الله أوشا إدارى الفريق.

وتعاقد الفريق السكندري مؤخراً، مع اسلام جمارك من الرجاء، وعبد الله السيد، ومحمود عطيتو من مالية كفر الزيات، بينما رحل الثلاثيـ علي عفيفي، وبلال زكريا، وأسامة رجب.

ويلاقى الأوليمبى فريق دكرنس عصر الثلاثاء فى أولى مباريات الدور الثانى بالمجموعة الثالثة على ملعب دكرنس.
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