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ماكرون: ما يقلقني بشدة إرسال مرتزقة موالين لتركيا إلى ليبيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:34 ص
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ماكرون
ماكرون
وكالات
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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، عن قلقه من إرسال تركيا مرتزقة سوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايو السراج.

 

وخلال مؤتمر حول ليبيا في برلين، طالب ماكرون، بـ"الكف" عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس دعماً للحكومة السراج.

 

وقال ماكرون: "يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب مواليت لتركيا إلى مدينة طرابلس، يجب أن يتوقف ذلك".

 

وتُتهم تركيا بإرسال مئات المقاتلين السوريين الموالين لها إلى ليبيا.

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الكلمات المفتاحية

ماكرون ليبيا تركيا ارسال مرتزقة

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