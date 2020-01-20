أهداف مباراة المقاولون ضد الأهلي في الدوري المصري (فيديو)





مباراة المقاولون ضد الأهلي في الدوري المصري





المقاولون ضد الأهلي، تغلب النادي الأهلي على نظيره المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ستاد "السلام"، في إطار منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري 2019 - 2020.





ملخص وأهداف مباراة المقاولون ضد الأهلي في الدوري

وافتتح الاهلي التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق حسين الشحات بعد تمريرة من عمرو السولية ليضعها الشحات بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، وأضاف الحاوي وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 81 برأسية قوية يصعب على حارس ذئاب الجبل التعامل معها، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/2 للشياطين الحمر.





وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده بجدول ترتيب الدوري المصري إلى النقطة 36 محتلاً المركز الأول، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 في المركز الثاني.





تشكيل مباراة المقاولون ضد الأهلي في الدوري





وبدأ الاهلي مباراته أمام المقاولون العرب بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

خط الوسط: محمود متولي - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: جونيور أجاي.





وبدأ المقاولون العرب مباراته أمام الاهلي بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمود أبو السعود.





خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي.





خط الوسط: محمد مجلي - معروف يوسف - كريم مصطفي.





خط الهجوم: سيف الدين لجزيري - شكري نجيب - محمد سالم.





بالفيديو.. أهداف مباراة المقاولون ضد الأهلي في الدوري المصري:-