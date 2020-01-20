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وزير الخارجية الأمريكي يطالب بإنهاء وجود القوات التركية في ليبيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:27 ص
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بومبيو
بومبيو
وكالات
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طاب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بإنهاء وجود القوات التركية في طرابلس، معربًا عن قلقه حيال وجود قوات أجنبية في ليبيا

 

ودعا مسؤولون بالخارجية الأمريكية، في وقت سابق، بشكل أكثر مباشرة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في ليبيا.

 

وقد أعلن البرلمان التركي، موافقته على إرسال قوات تركية إلى دولة ليبيا الواقعة في شمال أفريقيا.

 

وتحتضن العاصمة الألمانية برلين مؤتمراً للبحث في تسوية الازمة في ليبيا، التي تشهد منذ شهر أبريل الماضي قتالاً بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وميليشيات حكومة الوفاق.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا بومبيو ارسال قوات إلى ليبيا

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