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أحمد كرارة يعلن بدء تصوير الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات"

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:25 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان أحمد كرارة عن بدء تصوير الجزء الرابع من المسلسل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد صورة جديدة له، أثناء قراءة السيناريو الخاص بدوره، وعلق على الصورة قائلاً :" بسم الله أول يوم تصوير مسلسل حكايات بنات".

يُشار أن الجزء الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات"، من إخراج مصطفى أبوسيف، تأليف نهال سماحة، أحمد بدر ،ماريان مجدي، محمد عبد العزيز، ومن بطولة هاجر أحمد،هند عبد الحليم،أسماء جلال، ميرنا نور الدين، إنتاج شركة سينرجى وشركة تى فيجين للمنتج طارق الجناينى.

والجدير بالذكر أن أحمد كرارة شارك مؤخرًا في مسلسل "بلا دليل"، والمسلسل شارك في بطولته خالد سليم، درة، نيكولا معوض، أشرف زكي، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.
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