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محمد صلاح يتحدث عن "المينتاليتي" ضد مانشستر يونايتد (فيديو)

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:37 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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اعترف محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي أنه اعتقد أنه لن يسجل في مرمى مانشستر يونايتد في أنفيلد خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي التي انتهت بفوز فريقه بهدفين نظيفين.

 

قال صلاح لشبك سكاي سبورتس: "أعتقدت أنني لن أسجل ضد مانشستر سيتي ولكنني عدت عقلياً، وجهزت نفسي لكي أكون هادئاً".

 

وأضاف: "حتى لو لم أسجل فهذا لا يهم، طالما حقق الفريق الفوز، نحن فقط بحاجة إلى التركيز في كل مباراة، لا يجب أن نفكر الأن بأننا فزنا بالدوري".

 

وتابع صلاح: "علينا أخذ كل مباراة على حدة فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.. كافحنا الموسم الماضي في نفس الوقت، علينا المحافظة على الهدوء، والتركيز في كل لقاء".

 

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