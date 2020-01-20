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"قبائل برقة": لن نعيد فتح الحقول النفطية قبل انسحاب تركيا من ليبيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:13 ص
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قبائل برقة
قبائل برقة
وكالات
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أكدت اتحاد قبائل برقة، إن القبائل لن تعيد فتح الموانئ والحقول النفطية، قبل انسحاب الغزو التركي من ليبيا، حسب ما نقلت عنه وكالة "نوفا" الإيطالية.

                                                     

وقال القيادي في اتحاد قبائل برقة الشيخ سليمان الفاخري، لن يعاد فتح الموانئ والحقول النفطية المغلقة في ليبيا، لتصدير النفط إلا بعد"سحب قوات الغزو العثماني من ليبيا".

 

وأضاف: "تركيا تسعى للانتقام من أوروبا بالسيطرة على النفط والغاز وإرسال قوارب الهجرة غير الشرعية إليها على حساب الشعب الليبي".

 

وتابع أن المحتجين على تنسيق فيما بينهم ومع قادة قبليين في مختلف المناطق النفطية في ليبيا، وأنه لا يمكن لأي قوة أن تعيد فتح الموانئ والحقول النفطية، قبل الاستجابة إلى مطالبهم.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا قبائل برقة تركيا الانسحاب من ليبيا

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