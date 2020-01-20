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بعد الحرائق والجفاف.. مناطق مهددة بالتجريف وسط مدن سكنية في أستراليا

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:10 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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تعرضت المناطق التي دمرها الجفاف في الريف الأسترالي للعواصف الترابية التي تهدد بالتجريف على مدن مكتظة بالسكان بما في ذلك سيدني، مما أضاف عنصرًا جديدًا للطقس القاسي الذي سيطر على البلاد خلال الصيف.

غمرت السحب الكثيفة من الغبار الأحمر الكثيف بلدات داخلية مثل دوبو في ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات اكتظاظًا بالسكان مما زاد من سوء الأحوال الجوية غير العادية التي عطلت البلاد منذ مئات حرائق الغابات التي اندلعت في سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت تانيا فولتون، مديرة حمام السباحة في المجلس في توتنهام. مدينة يبلغ عدد سكانها 300 شخص على بعد 500 كيلومتر (310 ميل) إلى الغرب من سيدني، والتي تم إغلاقها يوم السبت بسبب الغبار في الماء: "أنا وسط هذا".

وأضافت "فولتون" عبر الهاتف: "لم أستطع حتى رؤية قاع البركة الكبيرة، وكان حمام الأطفال الصغار طينًا".

توقفت العواصف التي ضربت ولاية نيو ساوث ويلز وولاية فيكتوريا المجاورة بضعة أيام من الراحة من درجات الحرارة المرتفعة والرياح الجافة التي أشعلت فيها حرائق الغابات في مساحة ثلث مساحة ألمانيا، مما أسفر عن مقتل 29 شخصًا وما يقدر بمليار حيوان محلي.

في كانبرا، العاصمة الوطنية، حطمت حجارة بحجم الكريكيت نوافذ السيارات، اليوم الاثنين. نشر السكان مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بأنفسهم في الشوارع وهم يرتدون القمصان.

في وقت سابق من هذا الشهر، حثت السلطات الناس في كانبرا على البقاء في منازلهم لأن دخان حرائق الغابات ترك الهواء من بين الأكثر سمية في العالم.

كما عطل الدخان الاستعدادات لبطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن الأسبوع الماضي، على الرغم من أن أول بطولات الأربع الكبرى لهذا العام بدأت اليوم الاثنين في هواء نظيف نسبيًا.

وقالت شركة الخطوط الجوية كانتاس المحدودة، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه من المتوقع أن تضرب العواصف سيدني في ساعة متأخرة، اليوم الاثنين، مما دفع شركة طيران فيرجن أستراليا القابضة المحدودة الى قطع بعض الرحلات. وأكدت الشركة، أنها ألغت ثلاث رحلات.

ومن المتوقع أن تضرب العواصف مئات الكيلومترات من السواحل إلى جنوب المدينة، موقع عمليات الإجلاء الجماعي قبل أسابيع، حيث دمرت الحرائق المنازل وأدت إلى قطع مساحات شاسعة من الغابات.

وقال سكان، إن المنطقة تلقت أمطارًا غزيرة لكن لا غيوم البرد أو غبار بحلول ظهر اليوم الاثنين.

وقال جاي تشابمان، المدير العام لنادي كاتالينا، وهو نادي للجولف في خليج باتيمانز، على بعد 280 كم جنوب سيدني: "نحن نحاول فقط التغلب على ما مررنا به عشية رأس السنة الجديدة والأسابيع السابقة وبعدها".

وأضاف: "يمكننا بالتأكيد أن نعمل مع المطر".

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