أحلام توجه رسالة للمستشار تركي آل شيخ

روجت الفنانة أحلام لحفلها القادم المُقرر إقامته في ختام موسم الرياض،يوم الجمعة الموافق 24 يناير الجاري على مسرح أبو بكر سالم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام ".



نشرت أحلام صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلقت على الصورة قائلة : "تكليف وتشريف أن تكون لي ليلة منفردة وتحمل اسمي أحلام وفي ختام موسم الرياض".



وتابعت أحلام قائلة :"شكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ على تقديرك الكبير لي ولمسيرة استمرت خمسة وعشرين عاما توجت بليلة فنانة العرب".



وأضافت أحلام: "أنتظركم جمهوري الذي طالما دعمتوني في مسيرتي ولولاكم لما كنت أحلام، بنت زايد".



والجدير بالذكر أن أحلام طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل الأغنية اسم "أنا ما أدري عن الناس" وهي من كلمات الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر ومكساج جاسم محمد.