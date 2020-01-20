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آخرها فوز برشلونة ضد غرناطة.. 3 انتصارات تزين كيكي سيتين في مواجهاته الافتتاحية

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:51 ص
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برشلونة ضد غرناطة
برشلونة ضد غرناطة
حسن شحاتة
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برشلونة ضد غرناطة، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزا صعبا على نظيره غرناطة، بهدف نظيف، انتزع به صدارة الليجا من نادي ريال مدريد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب “الكامب نو” معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، لذلك نرصد لكم أبرز نتائج كيكي سيتين في مواجهاته الافتتاحية في السطور التالية.

ونرصد لكم في التقرير التالي، نتائج كيكي جارسيا في مباريات الأولى مع الأندية السابقة التي قام بتدريبها كالتالي:

- وبدأت مسيرة كيكي سيتين في عام 2001 مع مع فريق راسينج سانتاندير عندما كان في دوري الدرجة الثانية، وتلقى خلالها خسارة ثقيلة أمام نظيره راسينج فيرول، بهدفين دون رد.

- وانتقل كيكي لتدريب نادي بولي إجيدو في عام 2003، عندما كان في دوري الدرجة الثانية، وافتتح خلالها مباراته مع ناديه الجديد بالخسارة أمام قادش، بهدفين مقابل هدف.

- وبدأ كيكي تجربته الدولية بتدريب منتخب غينيا الاستوائية، بالفوز على نظيره ليبيريا، بهدفين مقابل هدف، ضمن تصفيات أمم أفريقيا عام 2006.

- وتولى كيكي سيتين تدريب نادي لوجرونيس موسم 2007-2008، وتلقى الخسارة في المباراة الأولى له مع فريقه الجديد أمام نظيره ريال سوسيداد بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

- وفي عام 2010، قاد كيكي فريقه الجديد لوجو بالفوز في مباراته الأولى على ريال مدريد كاستيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

- وفي عام 2015 تولى كيكي منصب المدير الفني لنادي لاس بالماس الذي كان مهددا بالهبوط من الليجا، وسيطر التعادل السلبي على مباراته الأفتتاحية أمام فياريال.

- وفي عام 2017، تولى كيكي منصب المدير الفني لنادي ريال بيتيس، وتلقى خسارة ثقيلة في مباراته الأفتتاحية الأولى أمام برشلونة.

- وفي مباراة أمس مع فريقه الجديد برشلونة، تمكن من الفوز في مباراته الأولى على نظيره غرناطة بنتيجة هدفين دون رد.
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