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شذى تدعم المتسابقة هايدي محمد بعد خروجها من " ذا فويس كيدز"

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:50 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة شذى على دعم المتسابقة المصرية هايدي محمد، التي تم استبعادها أول أمس من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز "، المعروض على شاشة "أم بي سي"، وقامت بتوجيه رسالة لها، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

كتبت شذى منشورًا قالت فيه:" البنوته دي صوتها يجنن واقفتها كلها حرفية مع إنها 12 سنة، يعني لسه صغيرة وصوتها لسه مكتملش وبروعة دي، تفتكروا دي بعد 10 سنين هيكون صوتها عامل إزاي".


وأضافت شذى :"أنا كتبت للبنوته دي علشان اللي يعرفها يقولها إن أنا بالنسبالي وبحكم خبرتي المتواضعة من أول لما خلصت هذه ليليتي قولت لازم أكيد حد هيلف، وأكيد زيي كتير قالوا كده طبها هما ليهم كامل الاحترام في قرارهم، بس أنا أتعمدت أكتب ليها إن كلنا في أول طريقنا قابلتنا حاجات معاكسة ولسه بنقابل، ف ياريت تكون دي نقطة انطلاق جديدة ودافعة ليها، تخليها تتحدى وتركز إنها تكون موجودة ونشوفها كمان كام سنه من نجوم الوطن العربي، صوتك حلو جدا يا هايدي".

يُشار أن المتسابقة هايدي قامت خلال الحلقة بغناء أغينة "هذه ليلتي" للفنانة الراحلة أم كلثوم، ورغم صوتها الرائع إلا أنه لم يلتفت لها أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، وفوجئ متابعون البرنامج أنهم قاموا بحذف أغنية الطفلة هايدي محمد من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

والجدير بالذكر أن لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز "، الموسم الثالث، تضم كل من الفنان عاصي الحلاني، والفنانة نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.
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