هايدي سليم للمخرج حسني صالح: "ياريت بلاش نأذي بعض نفسيًا"

أعلنت الفنانة هايدي سليم عن استيائها الشديد مما حدث معها من المخرج حسني صالح بسبب مسلسل "بنت القبايل"،واستغاثت بنقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي بالوقوف معها ومع الفنانين الشباب لعدم تعرضهم للظلم ولمثل هذه المواقف مرة أخرى.





كتبت هايدي منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيه : "رسالة لكل أعضاء نقابة المهن التمثيلية، أرجوكم امنعوا الظلم اللي بيحصل للفنانات الموهوبين، يا دكتور أشرف زكي ويا أستاذ إيهاب فهمي، أنا ممثلة ونقابية وخريجة إعلام وبشتغل من 15 سنة، وفيه فنانات زيي كتير وموهوبين مظلومين".



وأضافت هايدي: "أولاً أحب أبارك للأستاذ حسني صالح على المسلسل العظيم ده، ولكن يا ريس ليا عندك نقطة عتاب بس بسيطة، فيه مليون ممثلة في مصر من خريجي المعهد وموهبين بجد وأسماء مهمة، وفوق كل ده نقابيين، وخصوصًا إن دكتور أشرف زكى حريص جدًا إن أي ممثلة تشتغل في أي عمل تكون نقابية".



وتابعت هايدي قائلة : "حضرتك يا أستاذ حسني، جايب ممثلة من الجزائر، حضرتك اديتها دور بطولة وهي كانت مطربة في ملاهي ليلية هناك حتى أصدقائي بالجزائر ميعرفوش مين دي أصلاً، ونصف البرومو والتتر متنجمة بيه وهي أصلا ولا مثلت بمصر ولا ليها عمل واحد،مش في مصر بس ولا أي دولة تانية، وغير طبعًا دورها بالمسلسل".



واستكملت: "إحنا بنلم ناس ننجمها ملهمش لازمة، وبعدين نقول ليه بيحصلنا كدة، بس مش عارفة يا دكتور أشرف يرضيك كده، ينفع الظلم اللي بنتعرض ليه ده،والله لو ممثلة موهوبة ماشي مش هنطق، لكن حد يقولي مين (مريم حليم) دي اللي واخدة دور مواهب بالمسلسل،مش كفاية ظلم بقى ونتقي ربنا".



وواصلت هايدي : "أنا واحدة من الناس يا دكتور أشرف،أستاذ حسني صالح كلمني وأرسلي الورق ويوميًا ليل ونهار تعالي يا هايدى نقرأ،والله يا دكتور شهر يودينى ويجيبني، وقبل التصوير يقولي معلش الدور عايز ممثلة قصيرة، يا دكتور أشرف إحنا بنعتبرك أخ لينا،حضرتك يرضيك كده، عمومًا أنا مش زعلانة وربنا يعوض، بس يا ريت بلاش نعمل كدة في بعض ونأذي بعض نفسيًا،يا أستاذ حسني صالح، الدنيا مش مستهلة كل ده، الواحد يسيب ذكرى كويسة ليه مش يسيب ظلم للآخرين وقهر".



يُشار أن مسلسل"بنت القبايل" بطولة: حنان مطاوع،محمد رياض، منه فضالي،عمرو عبد الجليل،محمود عبدالمغني،مدحت تيخا، أشرف عبدالغفور، وسيناريو وحوار شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.