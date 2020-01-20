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قتلى وأسرى من الحوثيين باشتباكات صنعاء

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:28 ص
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قوات من الجيش اليمني
قوات من الجيش اليمني
وكالات
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أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الإثنين، اندلاع معارك عنيفة على جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي قتل خلالها نحو 80 عنصرا من الميليشيات وأسر مئة آخرين.

 

وبحسب قناة العربية، تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة السيطرة على جبل البياض كاملا وتبة الكحل في معارك مستمرة، وتواصل تقدمها لاستعادة السيطرة على تبة الصافح.

 

وحشد الحوثيون قوات بأعداد كبيرة وحاولوا الالتفاف من جبل هيلان الاستراتيجي بهدف قطع الطريق الواصل من مأرب إلى فرضة نهم باتجاه العاصمة صنعاء، إلا أن الجيش الوطني تمكن من الالتفاف على ميليشيات الحوثي بعد تقدمهم، وقام بمحاصرتهم والاشتباك معهم بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، موقعاً في صفوفهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

 

وكانت مقاتلات التحالف العربي، قد استهدفت بعدة غارات تجمعات للميليشيات بمنطقة المدافن بمديرية نهم، وبمنطقة الأعروش في مديرية خولان الطيال.

 

 

 

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