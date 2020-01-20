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القنوات الناقلة لمباراة الشرطة والشباب في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال الإثنين: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الشرطة
الإثنين 20/يناير/2020 - 08:26 ص
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ث مباشر مباراة الشرطة ضد الشباب في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث تُذاع المباراة في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في يوم الإثنين عبر شبكة قنوات AD SPORTS الإماراتية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
حيث تُذاع مباراة الشرطة ضد الشباب على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة AD SPORTS HD الثانية المجانية، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
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