القنوات الناقلة لمباراة الشرطة والشباب في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال الإثنين: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الشرطة

ث مباشر مباراة الشرطة ضد الشباب في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث تُذاع المباراة في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في يوم الإثنين عبر شبكة قنوات AD SPORTS الإماراتية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.





