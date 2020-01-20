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المتظاهرون العراقيون يقطعون الطريق الدولي بين بغداد والناصرية

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:17 ص
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متظاهرون عراقيون
متظاهرون عراقيون
وكالات
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قطع المتظاهرون العراقيون، اليوم الإثنين، الطريق الدولي بين بغداد والناصرية، حسبما ذكرت قناة العربية، نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية.

                       

وأغلق المتظاهرون العراقيون، ثلاثة جسور (الزيتون والحضارات والنصر)، فى مدينة الناصرية جنوب البلاد أمام حركة السير.

 

ويواجه العراق، أكبر أزمة منذ سنوات، بينما يحاول جاهدا التعافي من عقود من الصراعات والعقوبات.

 

وشهد العراق تظاهرات في مناطق كثيرة، أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصا، وإصابة أكثر من 25 ألفا بجروح، منذ الأول من أكتوبر 2019.

 

وكان الحراك الشعبى في العراق، قد دعا إلى التصعيد في 20 يناير الجارى بانقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين.

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قطع الطريق الدولي بغداد والناصرية المتظاهرون العراقيون

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