شوبير يكشف آخر التطورات في موقف أزارو







تحدث الإعلامى أحمد شوبير، عن آخر المستجدات بخصوص ازمة المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى، واقتراب رحيله عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد التعاقد مع السنغالي أليو بادجي.





وأكد "شوبير" في تصريحات تليفزيونية ان وليد ازارو لديه عرض مغري للرحيل عن النادي الأهلي والانتقال لصفوف فريق الاتفاق السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، نظير مقابل مادى كبير.





وأضاف أن المهاجم المغربي يتمسك بفسخ تعاقده مع الأهلي أو الانتظار حتي 30 يناير الجاري لفسخ التعاقد بشكل رسمي حتي يصبح لاعبًا حرًا ويرحل عن صفوف الفريق، ويرفض الرحيل على سبيل الإعارة.





وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع أزارو لمحاولة اقناعه بالموافقة على الخروج معارًا خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لكن اللاعب لم يحسم موقفه حتي الآن.





ويرغب النادي الأهلي في اعارة "أزارو" لافساح مكان في قائمة الفريق لقيد المهاجم الجديد أليو بادجي، خاصة وأن قائمة ا للاعبين الأجانب مكتملة في القلعة الحمراء.