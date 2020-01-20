Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يقترب نجم ريال مدريد من الرحيل ؟

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:00 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي مارسيلو يخوض موسمه الثالث عشر مع ريال مدريد منذ أن إنضم إليه في عام 2007 قادماً من فلامنجو البرازيلي مقابل حوالي 6 مليون يورو.

وكشفت التقارير أن مارسيلو البالغ من العمر 31 عاماً كان عنصراً مهماً في تشكيلة ريال مدريد في السنوات العشر الأخيرة والتي شهدت تتويج الميرينجي بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية.

وألمحت التقارير أن مارسيلو خاض مع ريال مدريد 498 مباراة، تمكن خلالهم من الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني 4 مرات وكأس إسبانيا مرتين والسوبر الإسباني 3 مرات وكأس العالم للأندية 4 مرات وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات.

وأشارت التقارير إلى أن مارسيلو كان أحد مفاتيح ريال مدريد الهجومية في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو ولكن النجم البرازيلي كان يُعاب عليه ضعفه في الدفاع وخاصة أمام الخصوم الكبيرة. وأنه مع تراجع مستوى مارسيلو كثيراً في الموسم الماضي، جعل المدرب سولاري يعتمد على سيرجيو ريجليون واستمر تراجع مستوى النجم البرازيلي أثناء المباريات هذا الموسم.

وأوضحت التقارير أن زيدان حاول إستعادة أفضل نسخ من مارسيلو هذا الموسم ولكن كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعب جعلته بعيداً عن تشكيلة الفريق الأساسي وسط تألق الفرنسي فيرلاند ميندي.

ونوهت التقارير الصحفية أن مارسيلو عاد للمشاركة من جديد أمام أشبيلية ولكنه لم يقدم الإضافة الهجومية المعتادة كما كان نقطة ضعف الفريق على المستوى الدفاعي مما جعل زيدان يستبدله بميندي.

وذكرت التقارير أن النجم الفرنسي ميندي انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي وعلى الرغم من بدايته الصعبة وبعض الإصابات التي تعرض لها أصبح عنصراً مهماً في تشكيلة زيدان في الفترة الماضية بسبب آداؤه الرائع.

وأكدت التقارير الصحفية أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما أصبحً في طريقه ليكون الظهير الأيسر الأساسي في تشكيلة ريال مدريد لسنوات طويلة، حيث يقدم آداء دفاعي مثالي للغاية ويساهم بشكل جيد من الناحية الهجومية.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه في حال إذا أراد مارسيلو العودة الى تشكيلة ريال مدريد وإستعادة مكانته فإنه يجب عليه أن يستعيد أفضل نسخه منه ولكن يبدو أن النجم البرازيلي أمامه مهمة صعبة جداً لإستعادة مركزه في وجود النجم الفرنسي.
Advertisements

أخبار تهمك

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 14 ساعة

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ حوالي 12 ساعة

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 15 ساعة

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد رسمي من الزمالك على التعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 11 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يوم

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 15 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

05:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status