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نجم أتلتيكو مدريد يعود لتدريبات الفريق

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:59 ص
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أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن دييجو كوستا نجم هجوم أتلتيكو مدريد بدأ في العودة للتدريب في الملعب وذلك على هامش المران الجماعي للفريق من أجل استكمال عملية التعافي من الجراحة التي خضع لها في 21 نوفمبر الماضي بسبب انزلاق في الفقرات العنقية.

وأفادت التقارير الصحفية بأنه بعد شهر و29 يوما، دخل كوستا مرحلة جديدة من التعافي والتي يقترب بها من العودة للملاعب وهو الأمر الذي لن يحدث قبل منتصف الشهر المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كوستا تدرب في الملعب اليوم، حيث ركض مع كوكي ريسوركثيون الذي غاب عن مواجهة إيبار بسبب للإصابة في عضلة الفخذ اليمنى.

وذكرت التقارير الصحفية أن أتلتيكو مدريد عاد للتدريبات استعدادا لمواجهة كولتورال ليونيسا الخميس المقبل في دور الـ32 من كأس الملك وذلك عقب هزيمته على يد إيبار بثنائية نظيفة في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.
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