نجم أتلتيكو مدريد يعود لتدريبات الفريق





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن دييجو كوستا نجم هجوم أتلتيكو مدريد بدأ في العودة للتدريب في الملعب وذلك على هامش المران الجماعي للفريق من أجل استكمال عملية التعافي من الجراحة التي خضع لها في 21 نوفمبر الماضي بسبب انز لاق في الفقرات العنقية.



وأفادت التقارير الصحفية بأنه بعد شهر و29 يوما، دخل كوستا مرحلة جديدة من التعافي والتي يقترب بها من العودة للملاعب وهو الأمر الذي لن يحدث قبل منتصف الشهر المقبل.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كوستا تدرب في الملعب اليوم، حيث ركض مع كوكي ريسوركثيون الذي غاب عن مواجهة إيبار بسبب للإصابة في عضلة الفخذ اليمنى.