عاجل.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بسوهاج

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة على طريق الجيش بالكيلو 60، في اتجاه أسيوط بالقرب من مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.



تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم، وبالانتقال لمكان الحادث تبين أنه أثناء سير ميكروباص قيادة "علي.ف.م" 48 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز نجع حمادي قنا، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن، مما أدى لانقلابه الميكروباص على جانب الطريق.



نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة باشتباه في نزيف داخلي بالمخ و"عبدالرازق.ع.ق" 27 عامًا عامل و"محمد.ع.ت" 19 عامًا عامل، و"عبدالفتاح.س.م" 25 عامًا عامل و"حسين.م.ح" 30 عامًا عامل و"أحمد.ع.ح" 27 عامًا عامل، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز نجع حمادي قنا.



بسؤال المصابين قررا بمضمون ما تقدم وتم رفع أثار الحادث والتحفظ علي السيارة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

