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الإطاحة فالفيردي يثير غضب فيكتور فونت

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:50 ص
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فالفيردي
فالفيردي
الفجر الرياضي
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هاجم فيكتور فونت، المرشح المحتمل لرئاسة نادي برشلونة، مجلس الإدارة الحالي، وذلك بعد الإطاحة بالمدرب الإسباني فالفيردي من تدريب الفريق والدخول في مفاوضات مع ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام السابق، لقيادة البرسا.


وأكد "فونت" أن مجلس إدارة برشلونة الحالي لا يمتلك مشروع واضح لإدارة النادي، منتقدًا الطريقة التي تمت إقالة "فالفيردي" بها من الجهاز الفني للفريق الكتالوني وقال: " اقالة فالفيردي بهذه الطريقة يؤكد على عدم احترافية التعامل مع المدربين، كما أن محاولة التعاقد مع بوكيتينو تدل على عدم وجود رؤية واضحة داخل برشلونة".


وأشاد المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، بالمدرب الجديد كيكي سيتين قائلا: " أنا معجب به للغاية، وأصبح لدينا يوهان كرويف جديد داخل برشلونة".


وأضاف: " اعتقد أن سيتين قادر على النجاح مع برشلونة في الموسم الحالي".


وكان نادي برشلونة قد أعلن اقالة فالفيردي من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج بالموسم الحالي، وتعيين كيكي سيتين بدلا منه، ويخوض المدرب الجديد أولي مبارياته مع البرسا أمام فريق غرناطة ضمن منافسات الدوري الاسباني باحثا عن تحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في مشواره مع الفريق الكتالوني
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