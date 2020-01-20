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"باد بويز" الجديد يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:31 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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تصدر فيلم المغامرات الكوميدي (باد بويز فور لايف) وهو الجزء الجديد من سلسلة أفلام (باد بويز) إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 59.2 مليون دولار

والفيلم بطولة ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادغنز ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

وجاء فيلم المغامرات الكوميدي الجديد (دوليتل) في المركز الثاني مسجلا 22.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وأنتونيو باندراس ومايكل شين وإيما طومسون ورامي مالك ومن إخراج ستيفن غاغان.

وتراجع فيلم الدراما الحربي "1917" من المركز الأول إلى المركز الثالث هذا الأسبوع مسجلا 22.1 مليون دولار، والفيلم بطولة دين-تشارلز تشابمان وجورج ماكاي وأندي أبولو ومن إخراج سام منديز.


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