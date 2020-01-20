"باد بويز" الجديد يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر فيلم المغامرات الكوميدي (باد بويز فور لايف) وهو الجزء الجديد من سلسلة أفلام (باد بويز) إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 59.2 مليون دولار

تصدر فيلم المغامرات الكوميدي (باد بويز فور لايف) وهو الجزء الجديد من سلسلة أفلام (باد بويز) إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 59.2 مليون دولار

وجاء فيلم المغامرات الكوميدي الجديد (دوليتل) في المركز الثاني مسجلا 22.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وأنتونيو باندراس ومايكل شين وإيما طومسون ورامي مالك ومن إخراج ستيفن غاغان.



