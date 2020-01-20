جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 20 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة الفيصلي ضد الهلال بث مباشر

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين 20 / 1 / 2020، أبرزها مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الدوري المصري، والفيصلي ضد الهلال في الدوري السعودي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ14"





أسوان ضد وادي دجلة، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.





طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 ON Sport.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ20"





أتالانتا ضد سبال، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ12"

الفيصلي ضد الهلال، تقام المباراة في تمام 5:10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:10 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ12"

أولمبيك آسفي ضد الوداد البيضاوي، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.





جدول مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "دور الـ8"

الشرطة ضد الشباب، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.