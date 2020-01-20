صراع الحصول على السواط.. هل يفوز النصر في معركته أمام الاتحاد كسابق عهده؟







لم يحسم بعد مصير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، عبدالمجيد السواط، في الانتقالات الشتوية الحالية.





يتصارع ثلاثة أندية على ضم عبدالمجيد السواط، في انتقالات الشتاء الجارية، وهم الأهلي والاتحاد والنصر.





نادي النصر في انتقالات الصيف الماضية نجح في خطف لاعب التعاون أيضاً المهاجم عبدالفتاح آدم.





عبدالفتاح آدم كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى اتحاد جدة، وأوضحت التقارير الصحفية حينها أن اللاعب أصبح اتحاديًا ولكن الأمور تبدلت في وقت وجيز، بعد أن خرجت الصحف بخبر "آدم خارج حسابات النصر"، عادت تنادي "مهاجم التعاون أصبح نصراوياً".





التقارير الصحفية في الوقت الحالي تتجه بقوة نحو النصر، ونسبة لا بأس بها تقول أن اللاعب أصبح اتحاديًا.