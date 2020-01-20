ريبيتش: سنواصل العمل لتحسين موسمنا

أعرب أنتي ريبيتش نجم هجوم ميلان الإيطالي عن سعادته بعد الفوز على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت القاتل تحديداً في الدقيقة 93 كما أكد أنهم سيواصلون العمل لتحسين موسمهم. وكان ريبيتش دخل مع بداية الشوط الثان ي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 48 ليسجل بعدها هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة.





وقال ريبيتش في تصريحات نقلتها شبكة DAZN الإيطالية: "أنا مرتاح الآن، لقد أتيحت لي الفرصة أخيرًا وأظهرت ما يمكنني تقديمه".



وأضاف:"الشيء الأكثر أهمية هو النقاط الثلاث وسنواصل العمل لتحسين موسمنا".



وتابع: "لا أريد أن أقول أي شيء عن الأهداف، فلنستمر على هذا النحو لتقديم كل ما لدينا جميعًا".