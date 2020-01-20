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ريبيتش: سنواصل العمل لتحسين موسمنا

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:37 ص
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أنتي ريبيتش لاعب ميلان الإيطالي
أنتي ريبيتش لاعب ميلان الإيطالي
ريهام عبد المحسن
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أعرب أنتي ريبيتش نجم هجوم ميلان الإيطالي عن سعادته بعد الفوز على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت القاتل تحديداً في الدقيقة 93 كما أكد أنهم سيواصلون العمل لتحسين موسمهم. وكان ريبيتش دخل مع بداية الشوط الثاني وسجل هدف التعادل في الدقيقة 48 ليسجل بعدها هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة.

وقال ريبيتش في تصريحات نقلتها شبكة DAZN الإيطالية: "أنا مرتاح الآن، لقد أتيحت لي الفرصة أخيرًا وأظهرت ما يمكنني تقديمه".

وأضاف:"الشيء الأكثر أهمية هو النقاط الثلاث وسنواصل العمل لتحسين موسمنا".

وتابع: "لا أريد أن أقول أي شيء عن الأهداف، فلنستمر على هذا النحو لتقديم كل ما لدينا جميعًا".

واختتم ريبيتش تصريحاته قائلاً: "علينا أن نفكر في كل مباراة تلو الأخرى، الآن نحن نفكر في المباراة التالية، من أجل تحقيق الفوز خلالها".
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