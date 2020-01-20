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إبراهيموفيتش يحقق رقماً قياسياً شخصياً أمام أودينيزي

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:36 ص
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ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إحصائية أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان حقق رقمًا قياسيًا وذلك عقب الفوز على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأكدت شبكة أوبتا للإحصائيات أن إبراهيموفيتش أصبح أسرع لاعب يحقق 150 فوزًا في بطولة الدوري الإيطالي.

وأوضحت الشبكة الإحصائياتة أن إبراهيموفيتش حقق الفوز رقم 150 في مباراته الـ222 في الدوري الإيطالي ليتفوق بذلك على إستيبان كامبياسو نجم إنتر ميلان والذي حقق فوزه الـ 150 في 230 مباراة.

وكشفت الشبكة الإحصائياتة أن إبراهيموفيتش تفوق على كلا من لورينزو إنسيني نجم نابولي ومايكون نجم إنتر ميلان السابق في 232 مباراة وأسامواه ي 235 مباراة.
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