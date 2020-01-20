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ترتيب ليستر سيتي في البيرميرليج بعد الهزيمة من بيرنلي

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:26 ص
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ليستر سيتي
ليستر سيتي
علي خلاف
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حول فريق بيرنلي تأخره بهدف لفوز بهدفين أمام منافسه ليستر سيتي وصيف البيرميرليج وذلك خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب تورف مور ضمن اطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.


ليستر يتقدم وريمونتادا بيرنلي تحسم النقاط الثلاث

تقدم ليستر سيتي بهدف بتوقيع هارفي بارنيس في الدقيقة 33، في حين تعادل كريس وود لبيرنلي في الدقيقة 56 ،قبل أن يوقع آشلي ويستوود الهدف الثاني لبيرنلي في الدقيقة 79 لينتهي اللقاء بريمونتادا لصالح أصحاب الأرض حسمت النقاط الثلاث والتي رفعت رصيد بيرنلي إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.


ترتيب ليستر سيتي في جدول الدوري الانجليزي

بهذه الخسارة حلم بيرنلي فريق ليستر سيتي من وصافة جدول ترتيب الدوري الانجليزي حيث تجمد رصيد الذئاب عند 45 نقطة في المركز الثالث حيث خاض الفريق 23 مباراة حقق الفوز في 14 وتعادل في 3 وتلقى أبناء المدرب الاسكتلندي بريندان رودجرز الهزيمة في 6 مناسبات.


ترتيب بيرنلي في الدوري الانجليزي

وعلى الجانب الآخر ارتفع رصيد إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر حيث حقق الفريق الفوز في 8 مباريات من أصل 23 مباراة ، وتعادل في 3 جولات ، وكانت الهزيمة حاضرة في 12 مناسبة.


موعد مباراة ليستر سيتي المقبلة في البيرميرليج

ومن المقرر أن يخوض فريق ليستر سيتي مباراته المقبلة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز أمام فريق ويستهام يونايتد في تمام التاسعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل على ملعب كينغ باور ضمن إطار منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
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